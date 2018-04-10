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Китай снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары в 2018 году
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Китай снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары в 2018 году 

РИА Новости 56 минут назад
ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.
"В этом году мы в значительной степени сократим пошлины на ввоз автомобилей, а также на другие товары", — заявил китайский лидер.
По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.
Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом «Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира» формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют «азиатским Давосом», являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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