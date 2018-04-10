Китай снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары в 2018 году

ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.

"В этом году мы в значительной степени сократим пошлины на ввоз автомобилей, а также на другие товары", — заявил китайский лидер.

По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.