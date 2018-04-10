Китай инициировал в ВТО спор с США по пошлинам на импорт стали и алюминия

Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении организации.

"Китай инициирует жалобу в ВТО на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию", — говорится в сообщении.

Китай запросил в рамках ВТО консультации с США по данному спору. Запрос был распространен среди членов ВТО 10 апреля, отмечается в сообщении.

Запрос на консультации официально открывает спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без дальнейшей тяжбы в рамках организации. Если консультации после 60 дней не приводят к разрешению спора, заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая будет решать спор, говорится в сообщении.