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Китай инициировал в ВТО спор с США по пошлинам
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Китай инициировал в ВТО спор с США по пошлинам на импорт стали и алюминия 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Reuters
Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении организации.
"Китай инициирует жалобу в ВТО на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию", — говорится в сообщении.
Китай запросил в рамках ВТО консультации с США по данному спору. Запрос был распространен среди членов ВТО 10 апреля, отмечается в сообщении.
Запрос на консультации официально открывает спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без дальнейшей тяжбы в рамках организации. Если консультации после 60 дней не приводят к разрешению спора, заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая будет решать спор, говорится в сообщении.
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