Китай решительно выступает против продажи США оружия Тайваню — Минобороны

Пекин, 9 апреля / Синьхуа / — Позиция Китая , заключающаяся в решительном протесте против продажи США оружия Тайваню, остается четкой и твердой, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

"Тайвань является частью Китая. Принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений", — заявил У Цянь, отвечая на вопрос журналиста об утверждении Госдепом США торговой лицензии на продажу технологий военной подводной лодки Тайваню.

Китай призвал США придерживаться принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратить с Тайванем военные контакты в любых формах, в том числе продажу вооружения, заявил У Цянь.

"Вооруженные силы Китая способны и твердо намерены предотвратить любые попытки раскола Родины, и мы примем необходимые меры по защите национального суверенитета, обеспечению безопасности и сохранению территориальной целостности", — заявил он. —0—