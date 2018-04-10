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Китай решительно выступает против продажи США оружия Тайваню — Минобороны
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Китай решительно выступает против продажи США оружия Тайваню — Минобороны 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Позиция Китая, заключающаяся в решительном протесте против продажи США оружия Тайваню, остается четкой и твердой, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Тайвань является частью Китая. Принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений", — заявил У Цянь, отвечая на вопрос журналиста об утверждении Госдепом США торговой лицензии на продажу технологий военной подводной лодки Тайваню.
Китай призвал США придерживаться принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратить с Тайванем военные контакты в любых формах, в том числе продажу вооружения, заявил У Цянь.
"Вооруженные силы Китая способны и твердо намерены предотвратить любые попытки раскола Родины, и мы примем необходимые меры по защите национального суверенитета, обеспечению безопасности и сохранению территориальной целостности", — заявил он. —0—
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