Си Цзиньпин объявит о новых мерах политики открытости КНР

Си Цзиньпин объявит о новых мерах политики открытости Китая

Ключевая часть ежегодного Азиатского экономического форума в Боао стартует во вторник на китайском острове Хайнань, на котором, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпн в своей речи на церемонии открытия объявит о новых мерах по расширению открытости страны внешнему миру, что станет свидетельством твердой поддержки Китая процессам экономической глобализации на фоне усиливающихся протекционистских настроений на Западе.

В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля, однако торжественная церемония открытия, на которой выступит Си Цзиньпин, состоится во вторник утром.

"В 2018 году исполняется 40 лет политике реформ и открытости. Председатель Си Цзиньпин выскажет самое авторитетное мнение об огромных достижениях политики реформ и открытости Китая, об опыте ее реализации, о ее мировом значении, а также о том, как дальше Китай будет расширять эту политику. Все смогут услышать ряд новых важных мер в политике открытости и реформ", — заявил ранее на специальный пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Си Цзиньпин на церемонии открытия форума объявит о намерении Китая создать несколько портов свободной торговли в рамках реализации политики реформ и открытости, которой в этом году исполняется 40 лет. Знакомые с ситуацией источники сообщили, что порты будут более свободны в выработке правил и основных принципов деятельности, чем существующие зоны свободной торговли, а также будут значительно более открыты с точки зрения доступа на рынок.

Они будут соответствовать международным стандартам для обеспечения свободного потока товаров, человеческих ресурсов, финансов, деятельность портов будет регулироваться новыми правилами.

По словам бывшего замминистра коммерции КНР Вэй Цзяньго, Си Цзиньпин также объявит ряд важных мер, которые помогут Китаю в борьбе против торгового протекционизма США и в достижении целей своего внутреннего экономического развития.

Тем временем государственное агентство Синьхуа в опубликованном комментарии отмечает, что форум в Боао станет отличной площадкой для Си Цзиньпина, чтобы еще раз выразить твердую поддержку Китая процессам глобализации в мировой в экономике.

"Сейчас, когда глобализация отчаянно нуждается в поддержке, ежегодный Азиатский экономический форум в Боао — подходящая площадка для председателя Си Цзиньпина, чтобы выразить позицию Китая. В этом году исполняется 40-летие политики реформ и открытости. Председатель КНР Си Цзиньпин объявит о ряде новых мер по реформам и открытости на форуме в Боао. Это говорит о том, что, несмотря на возрастающие антиглобалисткие настроения в мире, Китай остается твердым сторонником и более справедливого мирового порядка", — пишет агентство.