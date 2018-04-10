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Правительство упорядочило финансирование ряда госпрограмм
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Правительство упорядочило финансирование ряда госпрограмм 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Финансирование государственных программ «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие науки и технологий на 2013 — 2020 годы», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» и «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» приведены в соответствие с бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующие постановления кабмина вступили в силу 10 апреля.
Отмечается, что изменения проводятся согласно статье 179 Бюджетного кодекса.
Вместе с тем в программе «Управление госфинансами» был актуализирован состав целевых показателей, внесены изменения в цели, задачи, плановые значения индикаторов на период 2018-2020 годов.
«В целях поэтапной оптимизации структуры и повышения управляемости в госпрограмму внесены изменения, предусматривающие завершение в 2017 году реализации подпрограммы «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» в связи с завершением реализации некоторых основных мероприятий подпрограммы», — говорится в справке к документу.
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