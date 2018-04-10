Перспективы развития российской экономики обсудят на апрельской конференции ВШЭ 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Перспективы развития российской экономики обсудят на XIX апрельской международной конференции, проводимой Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка. Конференция пройдет 10 — 13 апреля в Москве.
В 2018 году формат конференции изменился. Как заявил ТАСС научный руководитель НИУ ВШЭ, профессор Евгений Ясин, в центре обсуждения будут не только вопросы бюджетной политики и стимулирования экономического роста, но и проблемы образования и здравоохранения.
"Поскольку исключительную роль для развития российской экономики будет играть человеческий капитал, речь уже идет о подготовке людей, об их экономических интересах, об образовании, здравоохранении. Нет ни одного явления общественной жизни, которое бы не попадало в область интересов экономики" — отметил Ясин.
На конференции также планируют обсудить, что позволит ускорить экономический рост и повысить благосостояние людей, как изменит жизнь цифровизация и каким современным требованиям должна отвечать система образования.
Бюджет и условия для экономического роста
Первый, ключевой день конференции, соберет в Высшей школе экономики министров экономического блока. Планируется, что в работе пленарной сессии «Бюджетная политика для обеспечения экономического роста» примет участие министр финансов Антон Силуанов, а на заседании «Перспективы российской экономики» выступят глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин.
В интервью ТАСС Ясин отметил необходимость существенных изменений в структуре экономики страны. «Нужно сделать колоссальную ставку на рост технологий и инновации. Мы должны перекроить нашу экономику. Я не берусь говорить, сколько времени для этого нужно, поскольку это очень трудный вопрос, который мы будем обсуждать», — отметил Ясин.
По его словам, среди тем дискуссии будут налоговая политика, необходимость корректировки пенсионной системы, ускорение темпов экономического роста, проблемы цифровизации.
"За последние годы цифровая экономика очень быстро развивалась в США, в Японии и ряде стран Европы. Россия на сегодняшний день определенно отстает от них. Для нас чрезвычайно важно преодолеть этот разрыв. Мы делаем ставку на ускорение развития", — сказал Ясин.
Как ожидается, в рамках конференции глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев представит пятый антимонопольный пакет, а замминистра экономического развития Алексей Груздев примет участие в обсуждении приоритетов внешнеэкономической повестки дня.