Перспективы развития российской экономики обсудят на апрельской конференции ВШЭ

В 2018 году формат конференции изменился. Как заявил ТАСС научный руководитель НИУ ВШЭ, профессор Евгений Ясин , в центре обсуждения будут не только вопросы бюджетной политики и стимулирования экономического роста, но и проблемы образования и здравоохранения.

"Поскольку исключительную роль для развития российской экономики будет играть человеческий капитал, речь уже идет о подготовке людей, об их экономических интересах, об образовании, здравоохранении. Нет ни одного явления общественной жизни, которое бы не попадало в область интересов экономики" — отметил Ясин.

На конференции также планируют обсудить, что позволит ускорить экономический рост и повысить благосостояние людей, как изменит жизнь цифровизация и каким современным требованиям должна отвечать система образования.

Бюджет и условия для экономического роста

В интервью ТАСС Ясин отметил необходимость существенных изменений в структуре экономики страны. «Нужно сделать колоссальную ставку на рост технологий и инновации. Мы должны перекроить нашу экономику. Я не берусь говорить, сколько времени для этого нужно, поскольку это очень трудный вопрос, который мы будем обсуждать», — отметил Ясин.

По его словам, среди тем дискуссии будут налоговая политика, необходимость корректировки пенсионной системы, ускорение темпов экономического роста, проблемы цифровизации.