Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, энергетики и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Ivanhoe Mines Ltd. (TO:IVN), которые подорожали на 0,230 п. (8,81%), закрывшись на отметке в 2,840. Котировки Freehold Royalties Ltd (TO:FRU) выросли на 1,00 п. (8,03%), завершив торги на уровне 13,46. Бумаги MEG Energy Corp (TO:MEG) выросли в цене на 0,41 п. (7,92%), закрывшись на отметке 5,59.

Лидерами падения стали акции ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), цена которых упала на 0,050 п. (5,56%), завершив сессию на отметке 0,850. Акции New Gold Inc (TO:NGD) поднялись на 0,110 п. (3,56%), закрывшись на уровне 2,980, а Cogeco Communications Inc (TO:CCA) снизились в цене на 2,43 п. (3,37%) и завершили торги на отметке 69,75.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (654) превысило количество закрывшихся в минусе (458), а котировки 114 акций практически не изменились.

Котировки акций New Gold Inc (TO:NGD) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,56%, 0,110 п., и завершили торги на отметке 2,980.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 0,13% до отметки 15.05.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,28%, или 3,70, достигнув отметки $1.343,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 3,26%, или 2,07, до $65,49 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 3,28%, или 2,25, до отметки $70,90 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,63% до 0,7931, а котировки CAD/EUR повысились на 0,45%, достигнув отметки 0,6420.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 89,32.