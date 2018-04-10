Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, IT и REITs.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), которые подорожали на 0,050 п. (5,88%), закрывшись на отметке в 0,900. Котировки Fortuna Silver Mines Inc (TO:FVI) выросли на 0,27 п. (4,08%), завершив торги на уровне 6,89. Бумаги Metro Inc (TO:MRU) выросли в цене на 1,23 п. (3,07%), закрывшись на отметке 41,27.

Лидерами падения стали акции Kinder Morgan Canada Ltd (TO:KML), цена которых упала на 2,32 п. (12,58%), завершив сессию на отметке 16,12. Акции Kinross Gold Corp (TO:K) поднялись на 0,45 п. (8,93%), закрывшись на уровне 4,59, а Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) снизились в цене на 0,710 п. (8,77%) и завершили торги на отметке 7,390.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (591) превысило количество закрывшихся в минусе (512), а котировки 117 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 2,27% до отметки 15.07.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,29%, или 3,90, достигнув отметки $1.340,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,06%, или 1,28, до $63,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 2,26%, или 1,52, до отметки $68,63 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,59% до 0,7870, а котировки CAD/EUR повысились на 0,28%, достигнув отметки 0,6388.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 89,54.