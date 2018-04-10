ЦБ создает фонд плохих долгов на 1,1 трлн рублей

Центробанк создает фонд плохих долгов на 1,1 трлн рублей

Центробанк создаст банк плохих долгов на базе «дочки» проходящего процедуру санации банка «ФК Открытие» — «Траста», сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев . Банк плохих долгов будет работать не как кредитная организация, а как фонд, добавил он. «В течение 2018 г. мы даже, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии, — продолжил Поздышев. — Нужно будет провести определенные изменения, в том числе в законодательстве».

Банк помимо собственных убытков примет на себя основные убытки других санируемых банков. В основном это будут плохие активы «Рост банка» , частично — Промсвязьбанка и санируемоего им АвтоВАЗбанка . Последние передадут «Трасту» плохие и непрофильные активы. Балансы Промсвязьбанка и АвтоВАЗбанка, санацией которого тот занимался, будут разделены, рассказал Поздышев.

Сам баланс Промсвязьбанка тоже будет разделен, из него будут выделены активы, связанные с бывшими собственниками, а также непрофильные и проблемные активы. Эти активы вместе с балансом АвтоВАЗбанка будут переданы в группу «ФК Открытие» и Бинбанка , где будут разделены на хорошие и плохие, говорит Поздышев. Хорошие активы отправятся в хороший банк на базе «ФК Открытие», плохие активы — в «Траст». Очищенная и оставшаяся часть баланса будет передана Агентству по страхованию вкладов через Росимущество

Общий размер фонда плохих активов составит около 1,1 трлн руб., сообщил Поздышев. Это примерно соответствует размеру «расшитого межбанка»: балансы плохих банков финансировались хорошими банками. Около 779 млрд руб. — депозиты от Бинбанка «Рост банку», 372 млрд руб. — депозит «ФК Открытие» в «Трасте».

Докапитализировать банк плохих долгов ЦБ не будет, сказал зампред. Финансироваться работа банка будет за счет кредита регулятора, который тот предоставит ему взамен межбанковских кредитов от санируемых банков. Это будет кредит сроком на 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации — 1,1 трлн руб. по ставке 0,5%. Фонд непрофильных активов будет работать не менее трех лет, полагает Поздышев. Если активов в фонд добавится, регулятор увеличит кредит, уточнил он.

Фонд с группой «Открытие» консолидирован не будет. Но ответственность за результаты работы фонда будет нести часть команды «Открытия», сказал Поздышев.

Затраты на капитал и потенциал возврата активов

Средняя предполагаемая возвратность активов по санируемым банкам составляет 40–60%, сообщил Поздышев.

Работа по возврату активов длительная, активы контролируются компаниями в разных юрисдикциях, говорит он. Общая сумма активов, которые переданы и передаются группой собственников, составляет около 450 млрд руб. Оценка ЦБ гораздо ниже — не более 100 млрд руб.

Всего на докапитализацию санируемых банков ЦБ направил 626 млрд руб., напомнил Поздышев. Из них 456 млрд руб. получила группа «ФК Открытие», включая сам банк, «Росгосстрах» и пенсионные фонды. Еще 113 млрд руб. было передано Промсвязьбанку и 56,9 млрд руб. — Бинбанку. Дополнительно Промсвязьбанк должен получить еще 130 млрд руб. в виде ОФЗ, выданных ранее санируемым банкам по госпрограмме докапитализации. После этого докапитализация всех санируемых банков будет завершена, сообщил Поздышев.

«626 млрд руб. — это та стоимость, по которой ЦБ выкупил акции этих банков. По нашим оценкам, акции этих кредитных организаций сейчас стоят 400–450 млрд руб. Мы предполагаем, что за 3–4 года, которые банки будут работать под Фондом консолидации банковского сектора, они будут зарабатывать прибыль по 15% на капитал», — рассказал Поздышев. За несколько лет они сгенерируют прибыль, которая позволит восполнить эту разницу, ожидает он, акции будут стоить около 600 млрд руб.

Часть ликвидности, которую получили санируемые банки, была дана им на льготных условиях. Всего «ФК Открытие» получил 710 млрд руб. ликвидности, из них по льготной ставке 0,5% — 380 млрд руб. Бинбанк получил 418 млрд руб., из них льготными были 170 млрд руб. Промсвязьбанк — 330 млрд и 230 млрд руб. соответственно. Часть льготной ликвидности была конвертирована в капитал банков. Это был бридж-кредит на пару месяцев, до того момента, как пройдет докапитализация банков, сказал Поздышев.