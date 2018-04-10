Падение рубля отразилось на ожиданиях по ставкам ЦБ РФ

Investing.com − Резкое падение российского рубля повысило риск того, что Банк России сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, которое состоится в конце этого месяца, 27 апреля.

За сегодня на момент публикации рубль ослаб на 3,9% по отношению к доллару до отметки 63 за доллар (уровень конца 2016 года), за вчерашнюю сессию он потерял еще 4,2%. С начала месяца курс упал более чем на 10%.

Ослабление рубля за последние несколько дней оказало влияние на ожидания финансового рынка в отношении инфляции и процентных ставок. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий подскочили примерно на 0,5% за последние 24 часа. И рынки теперь не ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной до конца года, хотя еще на прошлой неделе ожидалось, что ставки будут снижены еще на 75 б.п.

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин полагает, что не стоит ждать снижения ставки Центробанка в ближайшие полгода. Хотя, по его словам, ослабление рубля «не повлияет сильно на экономический рост», «с другой стороны, это требует от центрального банка дополнительного внимания к инфляции». Кудрин отметил, что сейчас многое будет зависеть «от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, попавших под санкции».

Если ЦБ не снизит ставку на блидайшем заседании, то можно говорить о том, что рубль сохранит относительную стабильность до июня, но для экономики это минус, отмечает генеральный директор «УК Спутник − Управление капиталом» Александр Лосев

Уильям Джексон, старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics, считает, что сдвиг в ожиданиях рынка относительно ставок похож на чрезмерную реакцию. Он напомним, что согласно данным Росстата , годовая инфляция в марте достигла 2,4%, что значительно ниже целевого показателя центрального банка в 4%. «Во-первых, в ближайшей перспективе риск роста инфляции до целевого уровня будет низким. Во-вторых, история показывает, что продажа рублевых активов, связанная с санкциями, как правило, является временной. Например, когда санкции были впервые введены в 2014 году, рубль подвергся значительному давлению, а центральный банк активно вмешивался в валютный рынок. Но это продолжалось всего несколько дней. Цены на нефть в течение долгого времени были основным драйвером рубля, и сейчас они находятся на довольно высоком уровне. И в-третьих, даже если рубль не укрепится, это совсем не значит, что его недавнее падение резко повысит уровень инфляции», − рассуждает эксперт.

Даже если повышенная волатильность на рынке и приведет к тому, что ЦБ РФ притормозит темп снижения ключевой ставки, ее значение на длинном горизонте будет намного ниже текущего, соглашается с ним Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Но ситуация нестабильна, и перспективы процентных ставок будут частично зависеть от возможной эскалации санкций. Помимо новых действий администрации США , еще одной опасностью для российского рынка видится реакция российских властей.