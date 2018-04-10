Падение рубля отразилось на ожиданиях по ставкам ЦБ РФ 

Investing.com − Резкое падение российского рубля повысило риск того, что Банк России сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, которое состоится в конце этого месяца, 27 апреля.
За сегодня на момент публикации рубль ослаб на 3,9% по отношению к доллару до отметки 63 за доллар (уровень конца 2016 года), за вчерашнюю сессию он потерял еще 4,2%. С начала месяца курс упал более чем на 10%.
Ослабление рубля за последние несколько дней оказало влияние на ожидания финансового рынка в отношении инфляции и процентных ставок. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий подскочили примерно на 0,5% за последние 24 часа. И рынки теперь не ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной до конца года, хотя еще на прошлой неделе ожидалось, что ставки будут снижены еще на 75 б.п.
Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин полагает, что не стоит ждать снижения ставки Центробанка в ближайшие полгода. Хотя, по его словам, ослабление рубля «не повлияет сильно на экономический рост», «с другой стороны, это требует от центрального банка дополнительного внимания к инфляции». Кудрин отметил, что сейчас многое будет зависеть «от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, попавших под санкции».
Если ЦБ не снизит ставку на блидайшем заседании, то можно говорить о том, что рубль сохранит относительную стабильность до июня, но для экономики это минус, отмечает генеральный директор «УК Спутник − Управление капиталом» Александр Лосев
Уильям Джексон, старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics, считает, что сдвиг в ожиданиях рынка относительно ставок похож на чрезмерную реакцию. Он напомним, что согласно данным Росстата, годовая инфляция в марте достигла 2,4%, что значительно ниже целевого показателя центрального банка в 4%. «Во-первых, в ближайшей перспективе риск роста инфляции до целевого уровня будет низким. Во-вторых, история показывает, что продажа рублевых активов, связанная с санкциями, как правило, является временной. Например, когда санкции были впервые введены в 2014 году, рубль подвергся значительному давлению, а центральный банк активно вмешивался в валютный рынок. Но это продолжалось всего несколько дней. Цены на нефть в течение долгого времени были основным драйвером рубля, и сейчас они находятся на довольно высоком уровне. И в-третьих, даже если рубль не укрепится, это совсем не значит, что его недавнее падение резко повысит уровень инфляции», − рассуждает эксперт.
Даже если повышенная волатильность на рынке и приведет к тому, что ЦБ РФ притормозит темп снижения ключевой ставки, ее значение на длинном горизонте будет намного ниже текущего, соглашается с ним Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».
Но ситуация нестабильна, и перспективы процентных ставок будут частично зависеть от возможной эскалации санкций. Помимо новых действий администрации США, еще одной опасностью для российского рынка видится реакция российских властей.
«Остается вопрос об ответных мерах российского правительства — например, ограничений по движению капитала. Каждый раз, когда возникали проблемы, и правительство, и Кремль говорили, что таких ограничений не будет. Я надеюсь, что в ближайшее время расширения органичений не будет, вряд ли российское правительство решит ответить жестко и ущемить инвесторов. Тогда мы можем видеть отскок. В частности, доллар мог бы на полтора-два рубля подешеветь, и это было бы справедливой ценой при нынешних ценах на нефть. Тем не менее, пока события непредсказуемы, это область политики», — говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.