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В Медиацентре «РГ» обсудили падение доходов населения
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В Медиацентре «РГ» обсудили падение доходов населения 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, озвучил действующий прогноз Министерства экономического развития: «Рост реальных доходов населения начнется за пределами 2020-го года».
"Начнется он только тогда, когда более эффективно заработает российская экономика", — выразил общую точку зрения Михаил Шмаков, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России.
Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, предложил «разогнать» российскую экономику, «запустив» в нее деньги из резервного фонда. «Когда велосипед едет медленно, он то вправо заваливается, то влево, поэтому нужно то слева, то справа ногу подставлять, — сравнил экономику с велосипедом Сергей Бодрунов.
— Подставленные ноги в этом сравнении — это резервы. Лучше бы поставить ноги на педали и крутить их, чтобы предать скорость нашему велосипеду — направить эти деньги на экономический рост».
Полностью материал Совета экспертов ВЭО России и "Российской газеты", посвященный реальным доходам населения, читайте в ближайших номерах.
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