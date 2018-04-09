В Медиацентре «РГ» обсудили падение доходов населения

"Начнется он только тогда, когда более эффективно заработает российская экономика", — выразил общую точку зрения Михаил Шмаков , член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России.

Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов , президент Вольного экономического общества России, предложил «разогнать» российскую экономику, «запустив» в нее деньги из резервного фонда. «Когда велосипед едет медленно, он то вправо заваливается, то влево, поэтому нужно то слева, то справа ногу подставлять, — сравнил экономику с велосипедом Сергей Бодрунов.

— Подставленные ноги в этом сравнении — это резервы. Лучше бы поставить ноги на педали и крутить их, чтобы предать скорость нашему велосипеду — направить эти деньги на экономический рост».