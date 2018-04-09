Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении опасений глобальной торговой войны

МОСКВА , 9 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе, опасения на рынках относительно глобальной торговой войны между КНР США ослабевают, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 поднялся на 0,15%, до 7194,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 5263,39 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 12261,75 пункта.

Ослабление напряжения между США и КНР произошло после комментариев с американской стороны. В воскресенье министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с Китаем. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.