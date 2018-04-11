Сколько стоит жилье в Воронеже?

Первичное жилье в Воронеже стоит дешевле вторичного.

Воронежстат опубликовал информацию об изменении цен на рынке жилья Воронежской области

В четвертом квартале 2017 года квадратный метр квартиры на первичном рынке стоил 42518 рублей. Жилье на вторичном рынке оказалось дороже — 44664 рубля.

«За 2017 год индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья состави-ли соответственно 95.4 процента и 99.2 процента (95.7% и 98.2% за аналогичный период 2016 года)», — прокомментировали в органе госстатистики по Воронежской области.