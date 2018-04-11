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Сколько стоит жилье в Воронеже?
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Сколько стоит жилье в Воронеже? 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Первичное жилье в Воронеже стоит дешевле вторичного.
Воронежстат опубликовал информацию об изменении цен на рынке жилья Воронежской области.
В четвертом квартале 2017 года квадратный метр квартиры на первичном рынке стоил 42518 рублей. Жилье на вторичном рынке оказалось дороже — 44664 рубля.
«За 2017 год индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья состави-ли соответственно 95.4 процента и 99.2 процента (95.7% и 98.2% за аналогичный период 2016 года)», — прокомментировали в органе госстатистики по Воронежской области.
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