Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов товаров личного пользования, ПО и компьютерных услуг и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Flsmidth&Co (CO:FLS), которые подорожали на 10,0 п. (2,65%), закрывшись на отметке в 388,0. Котировки Pandora (CO:PNDORA) выросли на 13,0 п. (1,93%), завершив торги на уровне 685,0. Бумаги Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) выросли в цене на 4,8 п. (1,58%), закрывшись на отметке 305,5.

Лидерами падения стали акции Carlsberg B (CO:CARLb), цена которых упала на 15,0 п. (2,12%), завершив сессию на отметке 693,6. Акции Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) поднялись на 5,0 п. (1,14%), закрывшись на уровне 432,5, а Genmab (CO:GEN) снизились в цене на 7,0 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 1.210,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (79) превысило количество закрывшихся в минусе (44), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,81%, или 1,78, достигнув отметки $65,20 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 2,81%, или 1,93, до $70,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,20%, или 2,70, до отметки $1.342,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,20% до 6,0324, а котировки EUR/DKK упали на 0,00%, достигнув отметки 7,4467.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 89,38.