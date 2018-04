Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,53%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, здравоохранения и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,53%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), которые подорожали на 115,00 п. (1,31%), закрывшись на отметке в 8.925,000. Котировки Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) выросли на 3,9 п. (1,31%), завершив торги на уровне 300,8. Бумаги AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли в цене на 114,00 п. (1,22%), закрывшись на отметке 9.466,000.

Лидерами падения стали акции Carlsberg B (CO:CARLb), цена которых упала на 8,2 п. (1,14%), завершив сессию на отметке 708,6. Акции Genmab (CO:GEN) поднялись на 13,0 п. (1,06%), закрывшись на уровне 1.217,0, а Pandora (CO:PNDORA) снизились в цене на 5,8 п. (0,86%) и завершили торги на отметке 672,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (66) превысило количество закрывшихся в плюсе (52), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,13%, или 1,32, достигнув отметки $63,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 2,07%, или 1,39, до $68,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,22%, или 2,90, до отметки $1.339,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,34% до 6,0425, а котировки EUR/DKK повысились на 0,00%, достигнув отметки 7,4470.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 89,54.