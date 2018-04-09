Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,25%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, здравоохранения и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подешевел на 0,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Huhtamaki (HE:HUH1V), которые подорожали на 0,39 п. (1,09%), закрывшись на отметке в 36,33. Котировки Cargotec Corp (HE:CGCBV) выросли на 0,42 п. (1,02%), завершив торги на уровне 41,60. Бумаги Neste Oil (HE:NESTE) выросли в цене на 0,52 п. (0,95%), закрывшись на отметке 55,16.

Лидерами падения стали акции Nokian Renkaat (HE:NRE1V), цена которых упала на 1,02 п. (2,86%), завершив сессию на отметке 34,61. Акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V) поднялись на 0,1600 п. (2,85%), закрывшись на уровне 5,4560, а Orion B (HE:ORNBV) снизились в цене на 0,54 п. (2,14%) и завершили торги на отметке 24,74.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (78) превысило количество закрывшихся в плюсе (65), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 2,00%, или 1,34, достигнув отметки $68,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,06%, или 1,28, до $63,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,21%, или 2,80, до отметки $1.338,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,36% до 1,2325, а котировки EUR/GBP повысились на 0,01%, достигнув отметки 0,8716.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 89,54.