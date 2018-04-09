Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, телекоммуникаций и финансов.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции KBC (BR:KBC), которые подорожали на 0,700 п. (1,00%), закрывшись на отметке в 70,860. Котировки Sofina (BR:SOF) выросли на 1,00 п. (0,72%), завершив торги на уровне 139,40. Бумаги Proximus NV (BR:PROX) выросли в цене на 0,18 п. (0,71%), закрывшись на отметке 25,40.

Лидерами падения стали акции Ontex Group (BR:ONTEX), цена которых упала на 0,30 п. (1,37%), завершив сессию на отметке 21,62. Акции Aperam SA (AS:APAM) поднялись на 0,48 п. (1,27%), закрывшись на уровне 37,32, а Engie SA (PA:ENGIE) снизились в цене на 0,13 п. (0,93%) и завершили торги на отметке 13,92.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (63) превысило количество закрывшихся в минусе (47), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,04%, или 0,60, достигнув отметки $1.336,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,06%, или 1,28, до $63,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,97%, или 1,32, до отметки $68,43 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,31% до 1,2319, а котировки EUR/GBP повысились на 0,01%, достигнув отметки 0,8716.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,27% до 89,58.