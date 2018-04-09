Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов производителей продовольственных товаров, ПО и компьютерных услуг и газа и водоснабжения.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Provident Financial (LON:PFG), которые подорожали на 33,80 п. (5,17%), закрывшись на отметке в 687,20. Котировки Associated British Foods PLC (LON:ABF) выросли на 77,00 п. (3,09%), завершив торги на уровне 2.572,00. Бумаги WPP PLC (LON:WPP) выросли в цене на 26,00 п. (2,24%), закрывшись на отметке 1.188,50.

Лидерами падения стали акции Capita PLC (LON:CPI), цена которых упала на 5,90 п. (4,28%), завершив сессию на отметке 132,10. Акции Glencore PLC (LON:GLEN) поднялись на 12,00 п. (3,42%), закрывшись на уровне 339,15, а Dixons Carphone PLC (LON:DC) снизились в цене на 5,20 п. (2,64%) и завершили торги на отметке 192,00.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1043) превысило количество закрывшихся в минусе (953), а котировки 155 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,01%, или 0,20, достигнув отметки $1.335,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,01%, или 1,25, до $63,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,95%, или 1,31, до отметки $68,42 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,28% до 1,4127, а котировки EUR/GBP повысились на 0,03%, достигнув отметки 0,8718.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 89,61.