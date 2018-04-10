Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,54%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, телекоммуникаций и химической промышленности.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 вырос на 0,54%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Telecom Italia (MI:TLIT), которые подорожали на 0,0260 п. (3,04%), закрывшись на отметке в 0,8802. Котировки Tenaris SA (MI:TENR) выросли на 0,41 п. (2,83%), завершив торги на уровне 14,70. Бумаги CNH Industrial (MI:CNHI) выросли в цене на 0,258 п. (2,70%), закрывшись на отметке 9,808.

Лидерами падения стали акции Banco Bpm (MI:BAMI), цена которых упала на 0,040 п. (1,38%), завершив сессию на отметке 2,865. Акции A2A (MI:A2) поднялись на 0,021 п. (1,28%), закрывшись на уровне 1,579, а Moncler SpA (MI:MONC) снизились в цене на 0,36 п. (1,08%) и завершили торги на отметке 33,03.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (200) превысило количество закрывшихся в минусе (153), а котировки 31 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,89%, или 1,83, достигнув отметки $65,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 2,93%, или 2,01, до $70,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,22%, или 3,00, до отметки $1.343,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,2344, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8713.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 89,39.