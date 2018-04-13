Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, промышленности и туризма и отдыха.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 поднялся на 0,20%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Pirelli&C SPA (MI:PIRC), которые подорожали на 0,11 п. (1,54%), закрывшись на отметке в 7,26. Котировки Salvatore Ferragamo Italia SpA (MI:SFER) выросли на 0,25 п. (1,10%), завершив торги на уровне 23,04. Бумаги Prysmian (MI:PRY) выросли в цене на 0,24 п. (0,98%), закрывшись на отметке 24,70.

Лидерами падения стали акции Azimut Holding SpA (MI:AZMT), цена которых упала на 0,58 п. (3,30%), завершив сессию на отметке 17,17. Акции Telecom Italia (MI:TLIT) поднялись на 0,0124 п. (1,44%), закрывшись на уровне 0,8488, а Stmicroelectronics (MI:STM) снизились в цене на 0,245 п. (1,32%) и завершили торги на отметке 18,270.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (176) превысило количество закрывшихся в минусе (157), а котировки 45 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,64%, или 0,43, достигнув отметки $67,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,94%, или 0,68, до $72,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,54%, или 7,30, до отметки $1.349,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,02% до 1,2330, а котировки EUR/GBP упали на 0,15%, достигнув отметки 0,8650.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 89,49.