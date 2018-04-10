Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов СМИ, энергетики и сырья.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции PKP Cargo (WA:PKPP), которые подорожали на 2,00 п. (4,78%), закрывшись на отметке в 43,85. Котировки Bz wbk (WA:BZW) выросли на 14,20 п. (3,93%), завершив торги на уровне 375,80. Бумаги Alior Bank (WA:ALRR) выросли в цене на 2,45 п. (3,48%), закрывшись на отметке 72,90.

Лидерами падения стали акции Kruk (WA:KRU), цена которых упала на 14,00 п. (5,47%), завершив сессию на отметке 242,00. Акции Globe trade centre sa (WA:GTCP) поднялись на 0,30 п. (3,23%), закрывшись на уровне 9,00, а Ing Bank Slaski (WA:INGP) снизились в цене на 5,00 п. (2,44%) и завершили торги на отметке 200,00.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (238) превысило количество закрывшихся в минусе (220), а котировки 177 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,92%, или 1,85, достигнув отметки $65,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 2,93%, или 2,01, до $70,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,16%, или 2,10, до отметки $1.342,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,16% до 4,1871, а котировки USD/PLN упали на 0,30%, достигнув отметки 3,3937.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,41.