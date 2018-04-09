Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов энергетики, банковских услуг и СМИ.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Enea SA (WA:ENAE), которые подорожали на 0,34 п. (3,55%), закрывшись на отметке в 9,92. Котировки Ing Bank Slaski (WA:INGP) выросли на 7,00 п. (3,54%), завершив торги на уровне 205,00. Бумаги Tauron Polska Energia (WA:TPE) выросли в цене на 0,080 п. (3,31%), закрывшись на отметке 2,500.

Лидерами падения стали акции Pkn orlen (WA:PKN), цена которых упала на 2,35 п. (2,54%), завершив сессию на отметке 90,34. Акции Lpp (WA:LPPP) поднялись на 205,00 п. (2,28%), закрывшись на уровне 8.770,00, а Eurocash SA (WA:EUR) снизились в цене на 0,44 п. (1,79%) и завершили торги на отметке 24,10.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (249) превысило количество закрывшихся в минусе (201), а котировки 186 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,09%, или 1,30, достигнув отметки $63,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,98%, или 1,33, до $68,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.336,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,14% до 4,1930, а котировки USD/PLN упали на 0,38%, достигнув отметки 3,4045.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 89,60.