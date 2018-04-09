Эксперт прокомментировал позицию Меркель по «Северному потоку -2»

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Германии увеличить транзит газа через свою страну вместо того, чтобы инвестировать в «Северный поток ‑ 2». В интервью немецкому изданию Handelsblatt украинский лидер заявил, что «немецкие политики и компании должны тщательно обдумать» реализацию проекта, поскольку он, по словам Порошенко, «не имеет экономически обоснованной базы».

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают «Северный поток — 2» экономическим проектом.

Данию, Газопровод «Северный поток-2» пройдет из России по дну Балтийского моря через Финляндию Швецию и Германию. Финляндия и Германия уже одобрили строительство газопровода. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство в Швеции и Дании в ближайшие месяцы.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков высказал мнение, что позиция Германии, а также объективная ситуация должны оказать влияние на решение этих стран.

"Это позитивная новость, хотя какой-то уровень неопределенности еще остается — пока нет согласия Швеции и Дании, и могут вмешаться какие-то политические вещи. Но объективная ситуация сейчас такова, что пересматриваются сценарии потребления газа в Европе. То есть если раньше считалось, что спрос на газ не будет расти, а будет только снижаться, то сейчас эти оценки пересматриваются, и роль газа повышается. Поэтому Швеции и Дании необходимо дать такое согласие, чтобы не стопорить весь процесс и не ставить под угрозу снабжение газом Евросоюза . Если Европа лишится, например, транзита газа по территории Украины, то это будет для нее очень сильным потрясением. И это играет на то, что «Северный поток —2» все-таки будет построен. То, что Меркель подтвердила позицию Германии, думаю, повлияет на Швецию и Данию. Германия — это основная экономика Евросоюза, поэтому решение Меркель очень важно", — сказал Юрий Рыков. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

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