Ещё
Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,94%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,94% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и здравоохранения.
На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,94%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb), которые подорожали на 4,1 п. (3,12%), закрывшись на отметке в 134,1. Котировки Tele2 AB (ST:TEL2b) выросли на 2,90 п. (2,84%), завершив торги на уровне 104,95. Бумаги Svenska Cellulosa SCA AB B (ST:SCAb) выросли в цене на 2,2 п. (2,49%), закрывшись на отметке 92,0.
Лидерами падения стали акции Securitas B (ST:SECUb), цена которых упала на 4,70 п. (3,29%), завершив сессию на отметке 138,35. Акции Swedish Match (ST:SWMA) поднялись на 5,3 п. (1,41%), закрывшись на уровне 370,6, а Boliden (ST:BOL) снизились в цене на 2,90 п. (0,99%) и завершили торги на отметке 290,10.
На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (391) превысило количество закрывшихся в минусе (214), а котировки 54 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $66,80 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,39%, или 0,28, до $71,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,35%, или 18,40, до отметки $1.341,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,83% до 10,3815, а котировки USD/SEK повысились на 1,24%, достигнув отметки 8,4289.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 89,53.
Investing.com Россия: последние новости
Доллар подешевел из-за напряженности в геополитике и международной торговле ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть и увеличение добычи в странах вне ОПЕК Главные мировые новости четверга
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву147
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии281
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии35
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии171
Зюганов попал в реанимацию57
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение