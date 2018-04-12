Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,94%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,94%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb), которые подорожали на 4,1 п. (3,12%), закрывшись на отметке в 134,1. Котировки Tele2 AB (ST:TEL2b) выросли на 2,90 п. (2,84%), завершив торги на уровне 104,95. Бумаги Svenska Cellulosa SCA AB B (ST:SCAb) выросли в цене на 2,2 п. (2,49%), закрывшись на отметке 92,0.

Лидерами падения стали акции Securitas B (ST:SECUb), цена которых упала на 4,70 п. (3,29%), завершив сессию на отметке 138,35. Акции Swedish Match (ST:SWMA) поднялись на 5,3 п. (1,41%), закрывшись на уровне 370,6, а Boliden (ST:BOL) снизились в цене на 2,90 п. (0,99%) и завершили торги на отметке 290,10.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (391) превысило количество закрывшихся в минусе (214), а котировки 54 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $66,80 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,39%, или 0,28, до $71,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 1,35%, или 18,40, до отметки $1.341,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,83% до 10,3815, а котировки USD/SEK повысились на 1,24%, достигнув отметки 8,4289.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 89,53.