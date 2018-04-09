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ФАС заявила о рисках роста продаж нелегальных сигарет при введении обезличенной упаковки
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ФАС заявила о рисках роста продаж нелегальных сигарет при введении обезличенной упаковки 

Rambler News Service 1 час назад
Введение обезличенной упаковки сигарет может создать дополнительные риски увеличения доли рынка нелегальной табачной продукции в России, а также привести к созданию дополнительных барьеров для входа на рынок и для конкуренции между его участниками, сообщили RNS в пресс-службе ФАС.
«В условиях развития интеграционных процессов в ЕАЭС введение унифицированной упаковки может создать дополнительные риски увеличения доли рынка нелегальной табачной продукции в России, в связи с существенным снижением возможностей для идентификации продукта и его происхождения», — сказали в пресс-службе.
В ФАС отметили, что «вопрос обезличенной упаковки неоднократно обсуждался на профильном Экспертном совете при ФАС России».
«По мнению отрасли, введение такой упаковки может привести к созданию дополнительных барьеров для входа на рынок и для конкуренции между его участниками, поскольку унифицированная упаковка лишает добросовестных производителей возможности донесения до совершеннолетнего потребителя информации о товаре», — добавили в ФАС.
Ранее Минпромторг и ФАС не согласовали подготовленный российским Минздравом проект плана совместных действий стран СНГ по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения, сообщили RNS в ФАС и Минпромторге. Одним из пунктов этого плана было введение обезличенной упаковки сигарет в государствах-участниках СНГ.
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