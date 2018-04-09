ФАС заявила о рисках роста продаж нелегальных сигарет при введении обезличенной упаковки

Введение обезличенной упаковки сигарет может создать дополнительные риски увеличения доли рынка нелегальной табачной продукции в России , а также привести к созданию дополнительных барьеров для входа на рынок и для конкуренции между его участниками, сообщили RNS в пресс-службе ФАС

«В условиях развития интеграционных процессов в ЕАЭС введение унифицированной упаковки может создать дополнительные риски увеличения доли рынка нелегальной табачной продукции в России, в связи с существенным снижением возможностей для идентификации продукта и его происхождения», — сказали в пресс-службе.

В ФАС отметили, что «вопрос обезличенной упаковки неоднократно обсуждался на профильном Экспертном совете при ФАС России».

«По мнению отрасли, введение такой упаковки может привести к созданию дополнительных барьеров для входа на рынок и для конкуренции между его участниками, поскольку унифицированная упаковка лишает добросовестных производителей возможности донесения до совершеннолетнего потребителя информации о товаре», — добавили в ФАС.