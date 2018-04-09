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Продукты в Карелии продолжают дорожать
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Продукты в Карелии продолжают дорожать 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Карелиястат представил данные о стоимости минимального набора продуктов питания в республике.
По данным ведомства, в марте 2018 года стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии составила 4564,13 рубля в расчете на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0%. За период с начала года продовольственная корзина подорожала на 3,9%.
Также представлены мартовские цены на бензин. Средняя стоимость бензина в республике составила 38,22 рубля. По сравнению с февралем бензин не подорожал, отчитался Карелиястат.
По материалам: ptzgovorit.ru
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