Продукты в Карелии продолжают дорожать

Карелиястат представил данные о стоимости минимального набора продуктов питания в республике.

По данным ведомства, в марте 2018 года стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии составила 4564,13 рубля в расчете на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0%. За период с начала года продовольственная корзина подорожала на 3,9%.

Также представлены мартовские цены на бензин. Средняя стоимость бензина в республике составила 38,22 рубля. По сравнению с февралем бензин не подорожал, отчитался Карелиястат.