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Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» в январе-феврале экспортировали СПГ на $667,8 млн
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Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» в январе-феврале экспортировали СПГ на $667,8 млн 

Rambler News Service 1 час назад
Компании Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2» — и «Ямал СПГ» получили в январе-феврале 2018 года доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в размере $667,8 млн, что в 2,8 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, когда СПГ экспортировала только Sakhalin Energy, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
По итогам января-февраля 2017 года Sakhalin Energy получила доходы от экспорта СПГ в размере $242,2 млн  Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2», первого в РФ проекта по производству СПГ. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта: «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей — на 2019 год.
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