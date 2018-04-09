Россия увеличила экспорт СПГ более чем в два раза

РФ в январе-феврале увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 5 миллионов кубометров, экспорт природного газа снизился на 14,4% — до 35,2 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-феврале увеличились в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 667,8 миллиона долларов. В феврале экспорт СПГ снизился на 9,1% по сравнению с январем 2018 года — до 2,4 миллиона кубометров, доходы РФ от экспорта СПГ в феврале выросли на 0,9% — до 335,4 миллиона долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в январе-феврале выросли на 1% — до 7 миллиардов долларов. При этом экспорт газа в феврале снизился на 2% по сравнению с январем 2017 года — до 17,4 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в феврале выросли на 1,1% — до 3,5 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа, получив 38,1 миллиарда долларов дохода.