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Россия нашла новую цель в торговой войне с Белоруссией
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Россия нашла новую цель в торговой войне с Белоруссией 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Россельхознадзор с 10 апреля вводит временный запрет на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи с выявлением случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ограничения вводятся после того, как в пробах сосисок «Краковские» и вареной колбасы «Чесночная Смак», произведенных на территории республики на «Гомельском мясокомбинате», был выявлен геном АЧС. В начале марта ведомство направляло письмо в ветслужбу Белоруссии, в ответ на которое белорусская сторона заверила российскую, что вспышек АЧС на территории республики не фиксируется.
«Указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны», — говорится в сообщении.
В начале апреля глава российского Минсельхоза Александр Ткачев рекомендовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молочной продукции. Министр пояснил, что Россия намерена заполнить рынок на 90 процентов отечественной продукцией.
В конце марта Ткачев объявил войну фальсифицированной молочной продукции, серым схемам и реэкспорту. Ткачев отметил, что борьба должна вестись «до последнего патрона».
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