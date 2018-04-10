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Кого пугает сближение России и Германии?
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Газопровод сблизит Россию и Германию? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
Финляндия дала зеленый свет проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией.
Швеция и Дания относятся к этому проекту более критично, но все же колеблются в принятии отрицательного решения. Страны Прибалтики и Польша, в свою очередь, выступают резко против строительства газопровода.
Финляндию беспокоят преимущественно вопросы экологии. Германия и Россия, а также энергетические компании, продвигающие проект газопровода, представляют этот проект в основном как энергетический.
Однако в данном случае речь идет не только об экологии и энергетике.
Газопровод будет оказывать сильное влияние на баланс сил и политику безопасности в Балтийском регионе и во всей Европе. Он также увеличит напряженность в странах Европейского союза.
Если бы речь шла «только» об экологии и энергетике, строительство газопровода вряд ли бы вызвало настолько противоречивые и сильные эмоции.
Один из камней преткновения, связанных со строительством газопровода, заключается в том, что проект, безусловно, является российским.
Главный акционер ассоциации, работающей над проектом газопровода — российский гигант «Газпром», который планирует поставлять сжиженный природный газ по трубе с востока на запад.
Газовая компания и газопровод пользуются поддержкой руководства России.
Привязка газопровода к России вызывает беспокойство в том числе и потому, что Запад станет еще сильнее зависеть от российской энергии, а у лидеров России появятся дополнительные рычаги для того, чтобы использовать поставки энергии как козырь в других вопросах.
Однако строительство газопровода — проект не одной только России. Это практически в равной степени и проект Германии, который очень важен для сферы энергетики страны.
«Северный поток» — не проект России и Евросоюза, а проект России и Германии.
Он сближает Россию и Германию и в какой-то степени накладывает новые обязательства на отношения стран. Это совместный стратегический проект, в котором страны преследуют общие интересы.
И именно поэтому он мог вызвать у других стран неприятные воспоминания о прошлом, страхи и даже резкий протест. По той же причине возрастает и напряжение среди стран ЕС.
Достаточно вспомнить события в пределах прошедших ста лет, чтобы понять, что «чрезмерное» укрепление отношений Германии и России и сближение стран в стратегических вопросах может вызывать подозрения.
Пожалуй, травмы истории и географические реалии дают понять, почему именно в странах Прибалтики, Польше и Украине российско-немецкий газопровод вызывает бурю протестов, и почему они связаны вовсе не с вопросами экологии.
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