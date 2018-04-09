Ещё
«Северный поток-2» назвали троянским конём для ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток-2» троянским конём для ЕС 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток-2» троянским конём для Евросоюза.
«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнёрам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого, если он будет построен, европейцам со временем придется серьёзно расплачиваться», — приводит Deutsche Welle слова Коболева.
По его словам, запуск проекта приведёт к расколу в Евросоюзе.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2».
RT на русском: последние новости
Россельхознадзор запрещает поставки свиней из Белоруссии Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект «Северного потока — 2»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше356
Эрдоган нацелился на Донбасс279
Сбербанк выступил с заявлением62
Авиаудару по Сирии нашли объяснение141
Черный понедельник наступил для России820
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение