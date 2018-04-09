«Северный поток-2» назвали троянским конём для ЕС

Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток-2» троянским конём для Евросоюза.
«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнёрам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого, если он будет построен, европейцам со временем придется серьёзно расплачиваться», — приводит Deutsche Welle слова Коболева.
По его словам, запуск проекта приведёт к расколу в Евросоюзе.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2».