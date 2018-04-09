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Россия запретила ввоз свинины из Белоруссии
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Россия запретила ввоз свинины из Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор с 10 апреля вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.
"В связи с обнаружением 8 случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
В частности, ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.
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