В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко к ФРГ по «Северному потоку — 2»

По словам сенатора, украинская газотранспортная система в настоящее время представляет собой пороховую бочку.

Как отметил Клинцевич, ещё пять лет назад российская сторона об этом предупреждала и говорила, что исходя из технического состояния прекратит транзит газа через территорию Украины в 2019 году, если украинская ГТС не будет модернизирована и отремонтирована.

«Если я не ошибаюсь, в 2014 году Киев закрыл и законсервировал две ветки и заявил, что никакой необходимости в них нет. В действительности же они были законсервированы потому, что Украина не могла их эксплуатировать», — сказал сенатор.

Он добавил, что без «Северного потока — 2» Россия не сможет выполнять договорные обязательства, взятые на себя перед странами Европы.

Ранее Порошенко заявил, что газопровод является «политической взяткой за лояльность к России» и не имеет под собой экономического обоснования.