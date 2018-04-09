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В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко к ФРГ по «Северному потоку — 2»
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В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко к ФРГ по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 33 минуты назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
По словам сенатора, украинская газотранспортная система в настоящее время представляет собой пороховую бочку.
Как отметил Клинцевич, ещё пять лет назад российская сторона об этом предупреждала и говорила, что исходя из технического состояния прекратит транзит газа через территорию Украины в 2019 году, если украинская ГТС не будет модернизирована и отремонтирована.
«Если я не ошибаюсь, в 2014 году Киев закрыл и законсервировал две ветки и заявил, что никакой необходимости в них нет. В действительности же они были законсервированы потому, что Украина не могла их эксплуатировать», — сказал сенатор.
Он добавил, что без «Северного потока — 2» Россия не сможет выполнять договорные обязательства, взятые на себя перед странами Европы.
Ранее Порошенко заявил, что газопровод является «политической взяткой за лояльность к России» и не имеет под собой экономического обоснования.
2 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявления Киева о строительстве «Северного потока — 2».
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