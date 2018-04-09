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Член комитета Совфеда прокомментировал обращение Порошенко к Германии по «Северному потоку — 2»
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Член комитета Совфеда прокомментировал обращение Порошенко к Германии по «Северному потоку — 2» 

360tv.ru 46 минут назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на обращение главы Украины Петра Порошенко к ФРГ по «Северному потоку—2» и назвал газотранспортную систему Украины пороховой бочкой. Об этом сообщило РИА ФАН.
Первый раз мы предупредили об этом еще пять лет назад и сообщили, что, исходя из технического состояния, мы прекратим транзит газа через территорию Украины в 2019 году, если газотранспортная система Украины не будет модернизирована и отремонтирована. Если я не ошибаюсь, в 2014 году Киев закрыл и законсервировал две ветки и заявил, что никакой необходимости в них нет. В действительности же они были законсервированы потому, что Украина не могла их эксплуатировать
— Франц Клинцевич.
По мнению сенатора, многие страны Запада понимают, что правительство Украины на сегодняшний день демонстрирует лицемерие. Благодаря «Северному потоку — 2» Россия останется для европейских стран надежным поставщиком газа.
Также он позволит выполнить все обязательства по поставкам газа, которые Россия взяла на себя перед странами Европы. В этом проекте нет никакой политики
— Франц Клинцевич.
Клинцевич добавил, что «Газпром» имеет и финансовые, и технические возможности содержать белорусскую газотранспортную систему в рабочем состоянии. Украина же, по его мнению, на это не способна. Она только эксплуатирует и не занимается ее ремонтом и обслуживанием. Сенатор резюмировал, что без «Северного потока — 2» Россия не сможет выполнять договорные обязательства перед Европой.
Лидер Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода «Северный поток‐2». Он заявил, что новый газопровод — это политический проект. Вместо него украинский президент предложил увеличить поставки газа через Украину.
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