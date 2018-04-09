Джек Ма прокомментировал угрозы торговых кризисов

"Когда прекращается торговля, начинается война", — приводит слова бизнесмена интернет-издание «Фэнхуан».

Издание отмечает, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, Джек Ма высказывал надежды, что при помощи своих масштабных проектов сможет создать на территории США более 1 миллиона рабочих мест. При этом в своей речи в понедельник он отметил, что «при условии хороших китайско-американских торговых отношений Вашингтон и Пекин совместно смогли бы создать на территории США более 10 миллионов рабочих мест, но в случае кризиса в этих отношениях — десятки тысяч рабочих мест могут быть упразднены».

По его словам, «прогресс в экономическом росте, который Китай осуществил за последние 40 лет, очевиден для всех, конечно, ему сопутствуют такие проблемы как, к примеру, загрязнение окружающей среды, но КНР постоянно совершенствуется, несомненно, мы в дальнейшем будем еще больше открываться, потому что Китаю нужно наращивать импорт».

Джек Ма также высказался в пользу активного продвижения глобализации, сказав, что «отход от глобализации может создать лишь сложности, мы должны прикладывать усилия для того, чтобы активная торговля способствовала обменам между людьми, необходимо, чтобы торговля отличалась справедливостью, толерантностью и прозрачностью».