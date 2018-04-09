Джек Ма: когда останавливается торговля, начинается война

После того как Дональд Трамп стал президентом США, Джек Ма выражал надежды, что при помощи своих масштабных проектов сможет создать на территории США более 1 миллиона рабочих мест. При этом в своей речи в понедельник он отметил, что «при условии хороших китайско-американских торговых отношений Вашингтон и Пекин совместно смогли бы создать на территории США более 10 миллионов рабочих мест, но в случае кризиса в этих отношениях десятки тысяч рабочих мест могут быть упразднены».

По его словам, «прогресс в экономическом росте, который Китай осуществил за последние 40 лет, очевиден для всех, конечно, ему сопутствуют такие проблемы, как, к примеру, загрязнение окружающей среды, но КНР постоянно совершенствуется, несомненно, мы в дальнейшем будем еще больше открываться, потому что Китаю нужно наращивать импорт».