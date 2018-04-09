Джек Ма: когда останавливается торговля, начинается война 

Глава китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма, выступая на полях экономического форума в Боао, прокомментировал непростую ситуацию в современной международной торговле, в том числе и актуальное торговое противостояние США и КНР.
«Когда прекращается торговля, начинается война», — передает РИА Новости слова бизнесмена.
После того как Дональд Трамп стал президентом США, Джек Ма выражал надежды, что при помощи своих масштабных проектов сможет создать на территории США более 1 миллиона рабочих мест. При этом в своей речи в понедельник он отметил, что «при условии хороших китайско-американских торговых отношений Вашингтон и Пекин совместно смогли бы создать на территории США более 10 миллионов рабочих мест, но в случае кризиса в этих отношениях десятки тысяч рабочих мест могут быть упразднены».
По его словам, «прогресс в экономическом росте, который Китай осуществил за последние 40 лет, очевиден для всех, конечно, ему сопутствуют такие проблемы, как, к примеру, загрязнение окружающей среды, но КНР постоянно совершенствуется, несомненно, мы в дальнейшем будем еще больше открываться, потому что Китаю нужно наращивать импорт».
Ежегодный экономический форум в Боао на китайском острове Хайнань в этом году проходит 8-11 апреля. Официальная церемония открытия форума, на которой выступят председатель КНР Си Цзиньпин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, состоится 10 апреля.