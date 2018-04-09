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Рублевые облигации корректируются, сильнее всего это заметно в сегменте ОФЗ, — Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»
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Рублевые облигации корректируются, сильнее всего это заметно в сегменте ОФЗ, — Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» 

Прайм 36 минут назад
Фото: Прайм
Если в минувшую пятницу инвесторы еще не разобрались, что происходит, то в понедельник продажи пошли уже в полную силу. Особенно это касалось компаний, попавших под санкции (Русал), а также тех, которые могут гипотетически попасть под санкции в обозримом будущем.
Ранее мы оценивали российский рынок еврооблигаций как дорогой, что в том числе выражалось в низкой доле российских инструментов в портфеле фонда «Альфа-Капитал Еврооблигации». Мы предпочитали суверенные и корпоративные еврооблигации, выпущенные эмитентами из других развивающихся стран, так как они предлагали более привлекательное соотношение риска и доходности. Текущая коррекция должна, конечно, будет привести рынок в более сбалансированное состояние, но с учетом силы триггера, запустившего распродажу, потребуется какое-то время, чтобы рынок стабилизировался.
Рублевые облигации также корректируются, сильнее всего это заметно в сегменте ОФЗ, где выше ликвидность и высокая доля нерезидентов. В корпоративных облигациях ликвидность и до коррекции была невысокой, сейчас же участники рынка и вовсе заняли выжидательную позицию.
Впрочем, хотя коррекция и обещает быть очень существенной и в рублевом сегменте, не стоит забывать о долгосрочных ориентирах для рынка. Так, данные по инфляции, вышедшие на прошлой неделе, оставили двоякое впечатление. С одной стороны, основной показатель 12-месячной инфляции по итогам марта ускорился до 2,4%, причем это первое ускорение за последние несколько месяцев. С другой стороны, базовая инфляция — показатель, очищенный от краткосрочных колебаний, — наоборот, снизилась, составив 1,8%. А это говорит о сохранении долгосрочного тренда на замедление роста цен. Поэтому даже если повышенная волатильность на фондовом рынке и приведет к тому, что ЦБ РФ притормозит темп снижения ключевой ставки, ее значение на длинном горизонте будет намного ниже текущего.
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