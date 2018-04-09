Рублевые облигации корректируются, сильнее всего это заметно в сегменте ОФЗ, — Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Если в минувшую пятницу инвесторы еще не разобрались, что происходит, то в понедельник продажи пошли уже в полную силу. Особенно это касалось компаний, попавших под санкции ( Русал ), а также тех, которые могут гипотетически попасть под санкции в обозримом будущем.

Ранее мы оценивали российский рынок еврооблигаций как дорогой, что в том числе выражалось в низкой доле российских инструментов в портфеле фонда «Альфа-Капитал Еврооблигации». Мы предпочитали суверенные и корпоративные еврооблигации, выпущенные эмитентами из других развивающихся стран, так как они предлагали более привлекательное соотношение риска и доходности. Текущая коррекция должна, конечно, будет привести рынок в более сбалансированное состояние, но с учетом силы триггера, запустившего распродажу, потребуется какое-то время, чтобы рынок стабилизировался.

Рублевые облигации также корректируются, сильнее всего это заметно в сегменте ОФЗ, где выше ликвидность и высокая доля нерезидентов. В корпоративных облигациях ликвидность и до коррекции была невысокой, сейчас же участники рынка и вовсе заняли выжидательную позицию.