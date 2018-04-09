Ещё
S&P: Экономика еврозоны продолжит рост высокими темпами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P: Экономика еврозоны продолжит рост высокими темпами 

Прайм 38 минут назад
Рост экономики еврозоны продолжится высокими темпами, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), при этом агентство отмечает риски со стороны экономики США и Brexit.
Агентство увеличило прогноз по росту ВВП еврозоны до 2,3% в текущем году и 1,9% в 2019 году. «Похоже, текущий цикл роста достиг наивысшей точки, но сохраняющийся спад на рынках труда, а также в восстановлении производительности, будут способствовать тому, что инфляционные риски останутся под контролем до конца 2019 года», — приводятся в сообщении агентства слова главного экономиста S&P по Европе, Ближнему Востоку и Африке Жан-Мишеля Сикса (Jean-Michel Six).
Агентство считает, что из-за данных факторов ЕЦБ потребуется больше времени на ужесточение монетарной политики. Согласно ожиданиям S&P, европейский регулятор будет постепенно сокращать программу выкупа активов с сентября до конца текущего года, а также повысит ставку в третьем квартале 2019 года, поскольку показатель инфляции приблизится к целевому уровню.
При этом агентство рассматривает в качестве возможных рисков для роста экономики еврозоны противоречивые монетарные политики ЕЦБ и Федеральной резервной системы США, а также неопределенность, связанную с уровнем дефицита бюджета США, что в целом оказывает влияние на валютные курсы евро к доллару. Процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit) по-прежнему является риском, правда, незначительным в краткосрочной перспективе, поясняет агентство.
Прайм: последние новости
ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет ЦБ отозвал лицензию у банка "ВВБ" Россельхознадзор с 10 апреля запрещает ввоз свинины из Белоруссии из-за АЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России683
Акции Сбербанка рухнули154
России предсказали века «геополитического одиночества»165
Путин поговорил с Меркель41
Авиаудару по Сирии нашли объяснение21
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение