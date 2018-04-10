Украинский политик объяснил, почему Киев теряет газовый транзит

"После 2019-го прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз. Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейским партнерам принять участие в модернизации украинского трубопровода вместо того, чтобы инвестировать в «Северный поток-2».

Пушков, комментируя эти заявления, отметил, что украинский лидер так дискредитировал свою страну как транзитера, что Европа уже не хочет зависеть от непредсказуемости и конфликтности Украины.

"Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал", — заявил сенатор.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» сократится до 10-15 млрд кубометров в год. В 2017 году транзит голубого топлива через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 млрд кубов.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг украинского газового транзита.

"В Европе, прежде всего в Германии , когда проанализировали перспективы Украины, очевидно, пришли к выводу об опасности появления там еще нескольких конфликтных зон, что может поставить под угрозу поставки газа. Сегодня уже есть конфликт (на юго-востоке — ред.), решения у него нет, коррупция все разъедает, и многие другие регионы (Украины — ред.), особенно на западе страны, думают о том, как бы держаться подальше от такой власти. Это совершенно реальная угроза. А что делать в таком случае? Обеспечить интересы европейских потребителей. Поэтому — «Северный поток-2». А почему американцы защищают украинский вариант транзита и выступают против «Северного потока-2»? Потому что они понимают: когда они подготовятся технически к подаче сжиженного природного газа в Европу, устаревшая украинская газотранспортная система конкурентом для них не будет. И если не будет «Северного потока-2», то европейцы будут покупать дорогой американский СПГ", — сказал Владимир Олейник.

По его словам, инфраструктура Украины продолжает деградировать и это касается не только газотранспортной системы.

"Автомобили уже ходят в обход Украины. Крупнейшие транспортные потоки ее обходят стороной. Из четырех веток газового трубопровода уже не работают две, не работают подстанции — это все уже металлолом… А ведь Киеву в свое время предлагали создать (по газу — ред.) трехсторонний консорциум: Россия — как поставщик, Украина — как транзитер и ЕС — как потребитель. Но, к сожалению, в Киеве искали свой личный интерес, а не государственный — и этот консорциум не состоялся. А если бы он был, то была бы устойчивая работа газотранспортной системы и устойчивые поступления в бюджет. Но кто же в Киеве тогда думал о бюджете Украины — они думали тогда и думают сейчас только о своих прибылях", — сказал Владимир Олейник.

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