Пушков прокомментировал желание Порошенко увеличить транзит российского газа

«Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушёл, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал», — написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что после 2019 года прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз.

«Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет», — заключил Пушков.

Ранее Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».