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Пушков прокомментировал желание Порошенко увеличить транзит российского газа
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Пушков прокомментировал желание Порошенко увеличить транзит российского газа 

RT на русском 40 минут назад
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал желание президента Украины Петра Порошенко увеличит транзит российского газа через страну.
«Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушёл, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал», — написал он в Twitter.
Сенатор отметил, что после 2019 года прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз.
«Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет», — заключил Пушков.
Ранее Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT прокомментировал призыв Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
RT на русском: последние новости
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