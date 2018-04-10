Пушков: Европа не хочет зависеть от непредсказуемости Украины

Алексей Пушков. Киеву не стоит надеяться на увеличение транзита российского газа в Европу. Такое мнение высказал член Совета Федерации

На своей странице в Twitter политик напомнил, что после 2019 прокачка «голубого топлива» через Украину будет сокращена в шесть-восемь раз. «Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет», — написал сенатор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейцам вместо инвестирования в «Северный поток — 2» принять участие в модернизации украинского трубопровода. Однако, по словам Пушкова, Порошенко так дискредитировал свою страну как транзитера, что Европа уже не хочет «зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности».

"Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал", — отметил сенатор.