Абэ сказал Куроде принять меры для роста инфляции

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посоветовал главе Банка Японии Харухико Куроде использовать все политические средства для достижения целевого уровня инфляции в 2%, сообщило информагентство Kyodo.

Глава Банка Японии Харухико Курода EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

На встрече Абэ также сказал Куроде, что правительство надеется на сотрудничество с Банком Японии, чтобы добиться «мощного» экономического роста в преддверии запланированного увеличения налога на прибыль в следующем году, согласно информации Kyodo. Встреча состоялась, после того как правительство официально подтвердило назначение Куроды на новый пятилетний срок в качестве главы японского центрального банка. Как сообщали «Вести. Экономика», в феврале потребительские цены без учета свежих продуктов питания и энергоносителей повысились в Японии на 0,5%. Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в феврале выросли на 1% в годовом выражении. Это ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии. Индикатор повысился до 1% впервые за три с половиной года. Общий показатель инфляции в Японии в феврале составил 1,5%. Банк Японии не будет заранее подавать сигналы о повышении ориентира доходности бондов, поскольку регулятор не хочет связывать себе руки, на случай если рыночные условия изменятся, особенно для иены, отметил Хаякава. По его словам, один из самых больших рисков для центробанка и для абэномики — это вероятность того, что президент США Дональд Трамп будет критиковать Японию за слабую иену до промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Более сильная иена помогла бы сократить торговый дефицит США.