Мнения европейцев о проекте «Северный поток — 2» разделились

«Серверный поток — 2» — это трубопровод протяженностью 1250 км, который соединит Россию Германией через Балтийское море. Трубопровод по своему маршруту практически полностью дублирует «Северный поток — 1», торжественно открытый Владимиром Путиным в 2011 году. По нему в Европу будет дополнительно поступать 55 миллиардов кубометров российского газа в год. Этот проект группы «Газпром» стоимостью 9,5 миллиардов евро, на 50%, финансируется пятью европейскими компаниями (по 10% каждая): французской «Энжи» (Engie), немецкими «Юнипер» (Uniper) и «Винтерсхалл» (Wintershall, BASF), англо-голландской «Шелл» (Shell) и австрийской «ОМВ» (OMV).

Европейская комиссия считает, что этот новый газопровод подорвет энергетическую независимость ЕС , а также поставит под угрозу стабильность Украины . Соединяя напрямую Россию с Германией, «Серверный поток — 2» лишает Украину денег, которые «Газпром» платит властям этой страны за то, что он пересекает ее территорию.

Во вторник Ангела Меркель неожиданно поменяла свое мнение. Теперь она требует, чтобы «Газпром», иными словами, Москва , «четко» гарантировал поддержание транзита через Украину. Германия пока не похоронила проект. Это ответ на нынешний кризис в отношениях с Кремлем, войну в Сирии и отравление Скрипаля.

Интервью с Клодом Тюрмом (Claude Turmes), депутатом Европейского парламента от Партии зелёных.

— Ouest-France: Какова Ваша позиция относительно проекта «Северный поток — 2»?

Болгарии и — Клод Тюрм: Строительство второго газопровода между Россией и Германией явно угрожает стабильности Украины. Он будет огибать территорию Украины и лишит ее дохода за транзит. Проект также угрожает солидарности европейских стран и усугубляет проблемы, которые уже существуют у Словакии Сербии , поскольку сеть для их обслуживания еще не готова. Кроме того, нет никакой необходимости в новых поставках. Объем газа, который ЕС импортирует и потребляет, будет уменьшаться. Так что этот проект не имеет смысла.

— Ангела Меркель только что затормозила проект? — Я приветствовал это решение канцлера. Это признак того, что она поняла, что «Северный поток — 2» не может быть запущен без нового транзитного соглашения, гарантирующего Украине доход. Старое соглашение между Украиной и Россией, которое истекает в 2020 году, должно быть пересмотрено.

— Разделились ли мнения в Европарламенте по этому проекту?

— В Комитете по промышленности, исследованиям и энергетике, который в настоящее время пересматривает газовую директиву, 85% выступают против проекта и 15% — за. Политические группы разделены. Российский проект поддерживают представители правых и крайне правых во Франции , а также многие социал-демократы в Германии. Последние продолжают поддерживать своего бывшего канцлера Герхарда Шредера , который во время последней недели своего срока (в 2005 году) предоставил необходимую кредитную гарантию на строительство первого газопровода, прежде чем стать главой компании-оператора «Газпрома».

Консерваторы из ХДС тоже разделились. Некоторые из них считают, что это будет можно будет разыграть против СДП, другие до сих пор уступают лобби BASF, у которой своя заинтересованность в российском газе, и чей бывший президент сделал ставку на Ангелу Меркель еще в 90-х годах. Он ее родственник.

— А каково мнение лидеров ЕС? — Вся Восточная Европа против, кроме Болгарии, которая находится в очень сложной ситуации. Вместе с польскими консерваторами мы боремся с газовой дипломатией Германии. Австрия открыто занимает пророссийскую позицию, поскольку ее компания OMV финансирует 10% проекта. У Франции неоднозначная позиция.

— Это как?

— Она позволяет промышленной группе договариваться тайком. И если в Германии высокопоставленные официальные лица не знали об инициативах Герхарда Шредера, то во Франции именно Жерар Местралле (Gérard Mestrallet), бывший президент «Энжи», защищает этот проект вопреки интересам ЕС. Эммануэль Макрон должен положить конец этой аномалии во внешней политике Франции, если он хочет действовать в рамках Парижского соглашения по климату, которое он, кажется, цитирует каждое утро. Местралле ставит под прямой удар обязательства по этому соглашению. А также по «Энжи», которая сегодня продвигает более современный проект по возобновляемым источникам энергии.

Напомню, что Франция и Германия являются инициаторами Минских соглашений (февраль 2015 года), которые, помимо прекращения огня в Донбассе, предусматривали восстановление экономических отношений. «Газпром», похоже, выиграл эту игру… Трубы уже прибыли в Германию, в порт Засница.

Сейчас нужно опасаться пропаганды «Газпрома». Это один из их приемов — перевести оборудование с одного проекта на другой и собрать прессу, чтобы сообщить, что процесс уже запущен… Эти трубы, сложенные перед фотографами в 2016 году, выглядели вполне правдоподобно.

— Вы разделяете мнение Украины: «Газпром» и Россия не надежные партнеры?