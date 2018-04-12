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Меркель: Украина должна сохранить статус транзитера, несмотря на «Северный поток — 2»
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Меркель: Украина должна сохранить статус транзитера, несмотря на «Северный поток — 2» 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Украина должна сохранить значение страны — транзитера газа, несмотря на реализацию проекта трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.
Датский премьер согласился с ней. По его словам, проект «Северный поток — 2» «имеет как экономическое, так и политическое измерение». Расмуссен добавил, что «еще слишком рано делать какие-либо оценки» относительно проекта, но страны ЕС обсудят его дальнейшее значение.
Меркель впервые заявила о политических факторах при реализации «Северного потока — 2» в минувший вторник. В ответ на просьбу ТАСС прояснить, изменилось ли отношение Берлина к проекту, в кабмине ФРГ подчеркнули, что «высказывания канцлера говорят сами за себя».
«Северный поток — 2» — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.
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