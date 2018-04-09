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Fitch повысило рейтинг Московской области до инвестиционного уровня
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Fitch повысило рейтинг Московской области до инвестиционного уровня 

Rambler News Service 45 минут назад
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Подмосковья до инвестиционного уровня BBB— со стабильным прогнозом. Также до инвестиционной категории были повышены рейтинги внутренних облигационных займов региона, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
«Повышение рейтингов обусловлено устойчивыми бюджетными показателями региона, подкрепляемыми широкой базой налогообложения, высокой способностью самостоятельно финансировать капитальные расходы, а также низким уровнем госдолга», — следует из сообщения.
Встреча с агентством Fitch Ratings по вопросу поддержания кредитного рейтинга Московской области состоялась 22 марта в Доме правительства Подмосковья под руководством Министра экономики и финансов Московской области Михаила Ана.
Ранее сообщалось, что Московская область возглавила рейтинг НИФИ среди субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год. Рейтинг был составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) по заказу Министерства финансов Российской Федерации.
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