Снижение с запасом: рубль выдержит санкционные угрозы Трампа

Падение стоимости российской валюты к американскому доллару и евро представляет собой весьма эмоциональный процесс — считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Сегодня рубль просел к доллару и евро

Курс евро на Московской бирже вырос сегодня на 1,97 рубля и достиг отметки в 73,35 рублей за одну единицу, что является рекордом с 16 сентября 2016 года. При этом, курс американского доллара вырос на 1,39 рубля и достиг уровня в 59,56 рублей.

Очевидно, это не стандартная рыночная волатильность, а достаточно важный маркер событий на российском фондовом рынке.

«Что касается евро и его рекорда по отношению к рублю за последние полтора года, то здесь нужно понимать, что пара рубль-евро не является самой ликвидной на рынке. Самой ликвидной парой здесь, естественно, является пара рубль-доллар. Впрочем, здесь ситуация обстоит точно также, и идет падение рыночной стоимости рубля на значительные 2,5 процента», — заключает Нигматуллин.

Как замечает эксперт, все это связано с массовым исходом инвесторов из рублевых активов. В частности, из такого финансового актива, как ОФЗ или Облигации федерального займа, которые являются наиболее ликвидными в нашей стране.

В этом процессе все взаимосвязано

«Сейчас индекс RGBI падает на 0,6 процента, что является рекордным падением за последние полтора года. Это говорит о том, что инвесторы понимают, что баланс рисков и доходов по рублевым активам, в том числе, и по самым ликвидным из них, на сегодня сильно изменился. И именно это, в конечном счете, и вызвало данные процессы с рублем», — констатирует Нигматуллин.

Отметим, что индекс RGBI показывает ценовую динамику рынка государственных облигаций ММВБ , поэтому данное падение говорит нам о том, что вся эта негативная динамика затрагивает не только российский рубль, но и все фондовые процессы.

«Фактически, речь здесь идет о том, что прежняя доходность российских финансовых инструментов не устраивает инвесторов. Все это ведет к снижению стоимости активов для того, чтобы их потенциальная доходность могла устраивать инвесторов. Таким образом, доходы акций и облигаций подстраиваются под новый баланс на фондовом рынке», — резюмирует Нигматуллин.

По словам Тимура Рафаиловича, этот исход рублевых активов ведет к локальному дисбалансу на валютном рынке.

Рубль сейчас падает «с запасом»

«Просто в российских активах сидело большое количество нерезидентов, которые в случае своего выхода из отечественных ценных бумаг, выходят и из рубля, причем, преимущественно в доллар, но, так или иначе, это практически сразу транслируется на все валютные пары, включая и евро. Поэтому перед нами вполне логичный рыночный процесс», — заключает Нигматуллин.

Соответственно, здесь существует прямая связь между подобными процессами и курсом российской национальной валюты, поэтому нам не стоит удивляться тому, что рубль в настоящий момент демонстрирует такое значительное падение.

«Впрочем, текущий исход инвесторов из России , на самом деле, крайне эмоционален. Просто тот объем рисков, который появился в России в связи с санкциями против «Русала» , косвенно повлиял и на другие крупные отечественные компании. На самом деле, последствия этих мер очень серьезно переоценены, поэтому снижение рубля идет сейчас с запасом», — констатирует Нигматуллин.

Все это вызвано последними заявлениями президента США Дональда Трампа , который обвинил Россию в мнимой химической атаке в Сирии и заявил, что наша страна заплатит за это большую цену. Инвесторы на это политическое заявление, которое не предполагает конкретных действий, отреагировали нервно, что и привело к текущей ситуации.

Данный процесс вызван внешнеполитической конъюнктурой

«Поэтому можно сделать вывод, что инвесторы в рамках всех этих процессов, которые сегодня происходят в российской экономике, заложили и эти разговоры Трампа о «большой цене» для России», — резюмирует Нигматуллин.

Таким образом, перспективы всех этих процессов прояснятся через какое-то время, особенно учитывая тот факт, что есть большая вероятность ухудшения, как внешнеполитической, так и внешнеэкономической конъюнктуры, что также повлияет и на рубль, который в целом, если исходить из его базовых показателей определения стоимости, является стабильной валютой.

«Как будет развиваться ситуация дальше — сказать достаточно сложно. Просто пока нет прогнозов на стоимость рубля по отношению к доллару и евро с учетом новых рисков. Раньше прогноз на 2018 год был в районе 56,5-57,7 рублей. Как скажутся все эти события на российском рубле нельзя сказать точно, но все это может отнять у него 1,5 единицы от стоимости», — заключает Нигматуллин.

Все эти события с санкциями сказываются на поведении инвесторов в России, а также на стоимости инвестиционных средств, что автоматически ведет и к некоторому ослаблению стоимости российской национальной валюты.

Соответственно, ситуация здесь достаточно сложная, и большой вопрос заключается в том, как события будут развиваться дальше, хотя, в целом, нельзя говорить о том, что рубль нестабилен или переоценен, поэтому мы скоро привыкнем и к этим новым обстоятельствам.

Так что, нам нужно здесь подождать, учитывая всю эту крайне нестабильную и эмоциональную конъюнктуру, которая сегодня связана с российской национальной экономикой.