Китай может ударить по американской энергетике

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Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». В случае применения новых торговых ограничений со стороны США ответные меры Китая могут затронуть американский энергетический сектор — в частности, импорт нефти.

С таким прогнозом выступили ряд экспертов, опрошенных агентством Bloomberg . После первой серии тарифов на товары китайского производства в объеме $50 млрд администрация Трампа, как сообщают СМИ, готовит новые пошлины в размере $100 млрд

В Пекине уже намекнули на потенциальные действия в отношении импорта энергоносителей из США, когда объявили об ответных мерах. Основное внимание тогда привлекло повышение пошлин на импорт американских соевых бобов. Но при этом в ответных мерах Китая уже было обозначено повышение тарифов на ряд наименований нефтехимической продукции США, а также сжиженный пропан.

Кроме того, в СМИ также появились сообщения о том, что Китай в течение 2018 г. может прекратить импорт этанола из США.

В комментариях агентству Bloomberg сырьевой аналитик южнокорейской брокерской компании Hyundai Futures Corp Уилл Юн отметил, что в Пекине осознают возможности ответных действий в данном направлении, а также потенциально болезненную реакцию со стороны США. Поэтому ответные меры в энергетике будут «использованы с умом»:

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Китай может отказаться от поставок энергоносителей из США в любой момент, потому что есть другие источники поставок. При этом для США энергетика является довольно чувствительным аспектом. Страны, в конечном счете, могут урегулировать спор и достичь соглашения. Китай не будет трогать энергетические поставки на ранней стадии торгового спора. Эту карту китайцы постараются использовать с умом». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] По оценкам Citigroup, в 2017 г. объем импорта нефти из США в Китай более чем удвоился по сравнению с предыдущим годом, достигнув в среднем 435 тыс. баррелей в сутки.

Общая номинальная стоимость импортированной Китаем американской нефти составила около $8,24 млрд Китай также является крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа из США — в IV квартале объемы импорта со стороны Китая составили около 750 млн кубометров в сутки.

В начале апреля в комментариях агентству Reuters американские финансисты заявили о том, что «ядерной опцией» Китая в торгово-экономическом противостоянии с США может стать продажа американских гособлигаций.

Китай является крупнейшим в мире суверенным владельцем (помимо американского ЦБ Федеральной резервной системы США ) «трежерис» — по состоянию на конец января 2018 г. Китай владел долговыми обязательствами США в размере $1,17 трлн.

Эксперты признали, что в случае каких-либо серьезных продаж данных гособлигаций со стороны Китая США столкнутся с довольно ощутимым повышением процентных ставок. Однако, как и в случае с энергетикой и импортом американской нефти, эксперты отмечают, что Китай не станет сразу применять данный «козырь».