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Российские миллиардеры стремительно беднеют
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Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Новые экономические санкции США обернулись существенными убытками для российских миллиардеров, пишет Forbes.
"Обвал котировок "РусАла" стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски — сегодня обеднели многие участники списка Forbes", — говорится в сообщении.
По информации журнала, суммарные потери богатейших людей России составили 12 миллиардов долларов.
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В пятницу Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников.
Олег Дерипаска (23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России на 2017 год по версии Forbes) пострадал от новых ограничительных мер сильнее других. Под удар попали его холдинги En+, "РусАл" и еще шесть связанных с предпринимателем компаний.
В понедельник стало известно, что санкции США поставили "РусАл" перед угрозой технического дефолта. Котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в издании.
Столько же потерял его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин (восьмое место в списке Forbes) — несмотря на то что в санкционном списке его нет. Бумаги "Норникеля", в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски — 27,8%), обвалились с утра больше чем на 16% и сейчас торгуются на уровне девяти тысяч рублей за штуку.
Замыкает тройку Виктор Вексельберг (десятое место), который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций "РусАла". Его потери составили почти миллиард долларов.
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