Медведев поручил увеличить резервный фонд правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился увеличить резервный фонд правительства в 2018 году на 3,17 млрд руб. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России внести в установленном порядке в 2018 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2018 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства России в 2018 году на 3171736,7 тыс. рублей", — сказано в документе.

Уточняется, что фонд будет пополнен за счет неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, которые возвращены в доходы федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство выдало 3 млрд рублей из резервного фонда на "цифровую экономику".