Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций и IT, электроэнергетики и сельского хозяйства.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 0,09%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Dur Hospitality (SE:4010), которые подорожали на 0,81 п. (3,86%), закрывшись на отметке в 21,80. Котировки Petrochem (SE:2002) выросли на 0,98 п. (3,77%), завершив торги на уровне 27,00. Бумаги Acig (SE:8150) выросли в цене на 0,69 п. (3,52%), закрывшись на отметке 20,30.

Лидерами падения стали акции Arab cement co (SE:3010), цена которых упала на 1,80 п. (5,34%), завершив сессию на отметке 31,90. Акции Dar al arkan (SE:4300) поднялись на 0,68 п. (5,33%), закрывшись на уровне 12,08, а Alsorayai group (SE:1213) снизились в цене на 0,69 п. (4,45%) и завершили торги на отметке 14,80.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (107) превысило количество закрывшихся в плюсе (71), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций Dur Hospitality (SE:4010) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 3,86%, 0,81 п., и завершили торги на отметке 21,80. Котировки акций Petrochem (SE:2002) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 3,77%, 0,98 п., и завершили торги на отметке 27,00. Котировки акций Acig (SE:8150) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 3,52%, 0,69 п., и завершили торги на отметке 20,30.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,26%, или 0,78, достигнув отметки $62,84 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,37%, или 0,92, до $68,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,09%, или 1,20, до отметки $1.337,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,29% до 4,6189, а котировки USD/SAR упали на 0,01%, достигнув отметки 3,7499.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,27% до 89,58.